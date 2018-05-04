Регуляторы США проверяют VIX после спорных аукционов

Москва, 4 мая — «Вести. Экономика». Предположения о манипулировании индексом волатильности VIX, который контролирует Cboe Global Markets Inc., привлекли внимание американских регуляторов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE

По данным собеседников агентства, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по торговле сырьевыми фьючерсами (CFTC) начали расследования в отношении этого индикатора. Отмечается, что расследования носят предварительный характер и необязательно приведут к обвинениям Cboe в каких-либо нарушениях. Регуляторы в том числе проанализируют ежемесячный процесс расчета стоимости фьючерсов на VIX, уточнили источники информагентства. Необычные аукционы в последние месяцы привели к тому, что расчетные цены значительно отличались от цен фьючерсов на VIX, преобладавших незадолго до аукционов. Это может указывать на влияние трейдеров на процесс расчета стоимости контрактов. Кроме того, в обнародованном в прошлом году исследовательском докладе предполагалось, что в этом процессе были допущены манипуляции. Cboe, однако, заявляет, что выводы исследования неверны.

Ссылки по теме

SocGen ждет скачков волатильности в ближайшие месяцы Индекс VIX подскочил на 81% в I квартале Брейнард предупредила о высоких ценах на активы Чикагская биржа утверждает, что такие аномалии возможны в ходе обычных торгов. Cboe подчеркивает, что внимательно следит за процессом и будет искоренять манипуляции, если они будут замечены. Как сообщали «Вести. Экономика», в I квартале акции испытали первую коррекцию с начала 2016 г., а индекс Cboe Volatility подскочил на 81%. Индекс S&P 500 рос или снижался не менее чем на 1% 23 раза в этом квартале. В течение большей части 2016 и 2017 гг. столь резких колебаний индикатор не испытывал месяцами. В январе S&P 500 продемонстрировал наибольший рост за 22 месяца, поскольку оптимизм по поводу налоговой реформы в США спровоцировал рекордный приток в американские акции. Однако в начале февраля признаки усиления инфляционного давления спровоцировали потрясения на рынках. В результате произошла 10%-я коррекция. Март не принес спокойствия для инвесторов. Их беспокоили кадровые перестановки в Белом доме, риски «торговой войны» с Китаем и падение акций технологических гигантов на опасениях по поводу ужесточения контроля со стороны регуляторов. По итогам квартала S&P 500 потерял 1,2%.