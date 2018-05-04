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Тысячи долларов высыпались из грузовика в США
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Тысячи долларов высыпались из грузовика в США 

360tv.ru 39 минут назад
В штате Индиана (США) из грузовика высыпались почти 600 тысяч долларов купюрами номиналом 20 долларов. Об этом телеканал CBS
Грузовик инкассаторской службы компании Brinks двигался по магистрали I-70. Во время движения у него приоткрылась дверь, и на проезжую часть посыпались мешки с деньгами. При падении часть тары порвалась, и по шоссе разлетелись тысячи долларов.
Когда полиция прибыла на место, вдоль дороги ходили толпы людей, собирающих деньги. По подсчетам полиции, в мешках было почти 600 тысяч долларов, однако точная сумма неизвестна.
Полицейские заставили вернуть собранные деньги у тех, кого поймали. Однако некоторым водителям удалось скрыться.
Сейчас правоохранительные органы разыскиваю водителя школьного автобуса. Кроме того, еще четверо неизвестных на белом грузовике взяли целый мешок.
Всем собравшим деньги с места происшествия грозит обвинение в краже.
Несколько человек прислушались к призыву и вернули деньги в полицию, их освободили от ответственности.
Водители грузовика, в свою очередь, сообщили, что оплошность произошла из-за технической неисправности.
Пожилой житель Канады может претендовать на звание самого удачливого человека, ведь 28 апреля на него свалился джек‐пот местной лотереи в день рождения и, по совместительству, выхода на пенсию. В этот день канадец выиграл 1,5 миллиона американских долларов.
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