Тысячи долларов высыпались из грузовика в США

В штате Индиана ( США ) из грузовика высыпались почти 600 тысяч долларов купюрами номиналом 20 долларов. Об этом телеканал CBS

Грузовик инкассаторской службы компании Brinks двигался по магистрали I-70. Во время движения у него приоткрылась дверь, и на проезжую часть посыпались мешки с деньгами. При падении часть тары порвалась, и по шоссе разлетелись тысячи долларов.

Когда полиция прибыла на место, вдоль дороги ходили толпы людей, собирающих деньги. По подсчетам полиции, в мешках было почти 600 тысяч долларов, однако точная сумма неизвестна.

Полицейские заставили вернуть собранные деньги у тех, кого поймали. Однако некоторым водителям удалось скрыться.

Сейчас правоохранительные органы разыскиваю водителя школьного автобуса. Кроме того, еще четверо неизвестных на белом грузовике взяли целый мешок.

Всем собравшим деньги с места происшествия грозит обвинение в краже.

Несколько человек прислушались к призыву и вернули деньги в полицию, их освободили от ответственности.

Водители грузовика, в свою очередь, сообщили, что оплошность произошла из-за технической неисправности.