Редкое издание книги основателей «Анонимных алкоголиков» продали в США за $2,4 млн

США на аукционе продали редкий экземпляр книги основателей движения «Анонимных алкоголиков» за 2,4 миллиона долларов. Об этом сообщила «Газета.ru».

В частности, в книге впервые изложены ключевые методы борьбы с алкогольной зависимостью, применяемые участниками движения «Анонимные алкоголики» (АА).

Редкий экземпляр достался миллиардеру Джими Ирсэйю, который около 25 лет ходит на собрания «Анонимных алкоголиков». Он признался, что в восторге от приобретения. Ирсэй планирует отправиться в тур по миру, чтобы устраивать специальные показы книги. По его словам, эта книга-как и движение АА помогли многим справиться с зависимостью.

Это уже третий раз, когда 161-страничный печатный документ был продан. Так, в 2007 году книга ушла за 850 тысяч долларов и за 1,6 миллиона долларов в 2004 году.

Движение АА возникло в 1935 году в штате Огайо. Программы, основанные на методе «12 шагов» считаются основным психотерапевтическим методом борьбы с наркоманией и алкоголизмом в США. По оценкам АА, в начале 2017 года движение объединяло примерно два миллиона человек по всему миру.

По данным Министерства здравоохранения РФ, с 2006 года потребление алкоголя среди россиян на душу населения снизилось почти на 40%.