Нефть дорожает

Мировые цены на нефть в пятницу днем поднимаются, инвесторы ожидают решения от американской стороны в отношении санкций против Ирана , которое должно быть озвучено на следующей неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.27 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,38% — до 73,9 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,39%, до 68,7 доллара за баррель.

Германией и Рынки по-прежнему обращают свое внимание на ситуацию вокруг Ирана. Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана.

"Это будет основной проблемой, которая займет нефтяной рынок, а фундаментальные факторы, такие как уровень запасов и добычи, отойдут на второй план, пока эта проблема не будет решена", — приводит издание The Wall Street Journal мнение аналитиков Commerzbank.

Иран и "шестерка" международных посредников ( Россия , США, Британия, Китай , Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН , США и Евросоюза

Вечером в пятницу также будет опубликована статистика по изменению числа буровых установок в США за неделю от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE). За неделю по 27 апреля число буровых установок в США выросло на 8 штук, или на 0,78%, до 1021 единицы. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 151 штуку, или на 17%. Число нефтяных буровых установок выросло за неделю на 5 штук, или на 0,6%, до 825 штук. Количество газодобывающих установок увеличилось на 3 единицы, или на 1,5%, до 195 единиц.