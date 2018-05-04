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В Китае штампуют Кубки к ЧМ-2018
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Британские истребители сопроводили российский самолет

В Китае штампуют Кубки к ЧМ-2018 

Мир24 1 час назад
В Китае вовсю штампуют Кубки к чемпионату мира по футболу, сообщает «МИР 24».
Задачу заработать на российском мундиале решают множество крупных и мелких китайских компаний. Ежедневно рабочие изготавливают десятки тысяч копий главного футбольного трофея. Продавать их будут во всех странах.
Цены, что называется, на любой кошелек. Миниатюрный кубок можно купить всего за полтора доллара. За копию трофея в натуральную величину придется выложить почти тысячу.
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