РСА: «Зеленая карта» для легковых и грузовых авто с 15 мая подорожает почти на 10%

Страховые тарифы на полисы «Зеленая карта», которые будут действовать с 15 мая по 14 июня 2018 года, для легковых и грузовых автомобилей повысятся почти на 10% по сравнению с предыдущим месяцем, следует из материалов, размещенных на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА).

Азербайджана, Белоруссии и Так, стоимость страховки сроком действия 15 дней для поездок по всем странам системы «Зеленая карта» (кроме Украины Молдавии ) для легковых машин составит 2700 рублей, для грузовых — 4510 рублей, для поездок по Украине, Белоруссии, Молдавии и Азербайджану на легковом авто — 920 рублей, на грузовом — 1570 рублей.

При максимальном сроке страхования (12 месяцев), стоимость годового полиса для легковых автомобилей установлена на уровне 6150 рублей для поездок по Украине, Белоруссии, Молдавии и Азербайджану, и 24,58 тысячи рублей — для поездок по другим государствам, а для грузовиков — 10,46 тысячи рублей и 41,02 тысячи рублей соответственно.

Цены на полисы для других типов транспортных средств (автобусов, прицепов, полуприцепов, мотоциклов, сельхозтехники) также вырастут, следует из материалов.

Марокко, Тунис, "Зеленая карта" — международная система страхования автогражданской ответственности, предусматривающая урегулирование убытков в соответствии с национальным законодательством страны, где произошло ДТП. Функционирует с 1951 года. В систему «Зеленая карта» входит 48 стран: Россия , страны Европы, Израиль Иран , Азербайджан. Функции российского бюро «Зеленой карты» возложены на РСА.