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РСА: «Зеленая карта» для легковых и грузовых авто с 15 мая подорожает почти на 10%
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РСА: «Зеленая карта» для легковых и грузовых авто с 15 мая подорожает почти на 10% 

Прайм 1 час назад
Страховые тарифы на полисы «Зеленая карта», которые будут действовать с 15 мая по 14 июня 2018 года, для легковых и грузовых автомобилей повысятся почти на 10% по сравнению с предыдущим месяцем, следует из материалов, размещенных на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА).
Так, стоимость страховки сроком действия 15 дней для поездок по всем странам системы «Зеленая карта» (кроме Украины, Азербайджана, Белоруссии и Молдавии) для легковых машин составит 2700 рублей, для грузовых — 4510 рублей, для поездок по Украине, Белоруссии, Молдавии и Азербайджану на легковом авто — 920 рублей, на грузовом — 1570 рублей.
При максимальном сроке страхования (12 месяцев), стоимость годового полиса для легковых автомобилей установлена на уровне 6150 рублей для поездок по Украине, Белоруссии, Молдавии и Азербайджану, и 24,58 тысячи рублей — для поездок по другим государствам, а для грузовиков — 10,46 тысячи рублей и 41,02 тысячи рублей соответственно.
Цены на полисы для других типов транспортных средств (автобусов, прицепов, полуприцепов, мотоциклов, сельхозтехники) также вырастут, следует из материалов.
"Зеленая карта" — международная система страхования автогражданской ответственности, предусматривающая урегулирование убытков в соответствии с национальным законодательством страны, где произошло ДТП. Функционирует с 1951 года. В систему «Зеленая карта» входит 48 стран: Россия, страны Европы, Израиль, Марокко, Тунис, Иран, Азербайджан. Функции российского бюро «Зеленой карты» возложены на РСА.
Базовые ставки тарифов по российским «Зеленым картам» установлены в евро. РСА ежемесячно рассчитывает их рублевый эквивалент с учетом колебаний курса евро к рублю за истекший месяц. В перечень страховщиков, осуществляющих операции по страхованию в рамках «Зеленой карты», входят "Альфастрахование", «Двадцать первый век», "РЕСО-Гарантия", "Росгосстрах", «Согласие», ЭРГО, ВСК, «Спасские ворота».
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