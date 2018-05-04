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Биткоин впал в кому
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Биткоин впал в кому 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
В апреле волатильность биткоина сократилась до минимума с начала года, пишет CoinDesk. По выражению издания, курс криптовалюты практически впал в кому.
Если в январе число дней, в течение которых стоимость биткоина менялась на тысячу долларов в течение торгов, составило 21, то в апреле таких дней было два.
Волатильность снижалась последовательно: в феврале торговый диапазон в тысячу долларов наблюдался 13 дней из 28, в марте — семь дней из 31.
За 32 дня, предшествующие публикации заметки, биткоин вырос с 6,4 тысячи долларов до 9,5 тысячи. При этом, как подсчитал CoinDesk, ежедневная средняя волатильность составила 454 доллара, 3 мая — 278 долларов. В 2017 году торговый диапазон криптовалюты в среднем оказался на уровне 348 долларов.
К 14:10 мск 4 мая один биткоин стоил 9,6 тысячи долларов. К началу февраля 2018 года криптовалюта подешевела до 5,9 тысячи долларов с максимальных за всю историю значений — почти 20 тысяч долларов, которых достигла в декабре 2017-го. В середине февраля ее стоимость поднялась выше 11 тысяч долларов, упав к концу марта до шести тысяч и затем вернувшись к росту.
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