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«Соликамскбумпром» избрал совет директоров и принял решение по дивидендам
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«Соликамскбумпром» избрал совет директоров и принял решение по дивидендам 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На собрании 99% голосов «за» было решено не распределять чистую прибыль, полученную по результатам 2017-го года. Она составила 45 млн 95 тыс. рублей. Дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам прошлого года выплачиваться не будут.
Также на собрании был избран состав совета директоров «Соликамскбумпрома».
В него вошли президент корпорации Виктор Баранов, Дмитрий Кепп, Александр Овчинников, директор по правовым вопросам Валерий Писоцкий, директор по экономике и финансам Наталия Ступникова, главный инженер Алексей Тессман и директор по продажам и логистике Юрий Фисюк.
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