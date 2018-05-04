«Соликамскбумпром» избрал совет директоров и принял решение по дивидендам

На собрании 99% голосов «за» было решено не распределять чистую прибыль, полученную по результатам 2017-го года. Она составила 45 млн 95 тыс. рублей. Дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам прошлого года выплачиваться не будут.

Также на собрании был избран состав совета директоров «Соликамскбумпрома».