Ещё
14-летняя девочка на заработанные деньги купила… свой дом! Ее родители были в шоке!
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Британские истребители сопроводили российский самолет
Британские истребители сопроводили российский самолет

14-летняя девочка на заработанные деньги купила… свой дом! Ее родители были в шоке! 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Уилоу Туфано 14 лет, и она сильно отличается от своих сверстников. Взять хотя бы тот факт, что в таком юном возрасте у нее уже есть свой дом! И, кстати, заработала она на него сама!
Несколько месяцев эта находчивая девочка собирала всякие ненужные вещи и продавала их через интернет-аукционы. За это время ей удалось заработать 6 тысяч долларов! Представьте себе, в каком шоке были ее родители!
Когда заработок стал расти стремительными темпами, «бизнесгёл» решила сделать первую крупную покупку — дом. Благодаря своему умению торговаться она снизила его цену с 16 000 долларов до 12 000. В совершении такой покупки ей, естественно, помогали родители.
Дальше Уилоу начала заниматься ремонтом в своем доме. Родители лишь помогали ей переносить тяжелые вещи — не более. Такой кухня была изначально:
И вот как над ней поработала Уилоу!
Не удивлюсь, если скоро имя этой девочки появится в списках журнала Forbes! Если вас тоже поразила эта история, поделитесь статьей с друзьями!
Карельские вести: последние новости
Проезд по платной трассе М-11 «Москва – Санкт-Петербург» подорожает Раскрыто имя кандидата на пост вице-премьера, который «всерьез обсуждается» властями «В Армении есть свой Бандера, но без России ей не выжить»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму задержали украинское судно298
Россия отказалась от союзов с Китаем298
Литва переименовала Грузию78
Названа основная версия гибели блогера Макушина15
Киркоров ответил недоброжелателям101
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
00:23
Захарова призвала страны последовать примеру Чехии
Политика Европа
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:36
Названа основная версия гибели блогера Макушина
Происшествия
01:54
Парикмахер поджигает клиентам волосы
Общество
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение