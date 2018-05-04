14-летняя девочка на заработанные деньги купила… свой дом! Ее родители были в шоке!

Уилоу Туфано 14 лет, и она сильно отличается от своих сверстников. Взять хотя бы тот факт, что в таком юном возрасте у нее уже есть свой дом! И, кстати, заработала она на него сама!

Несколько месяцев эта находчивая девочка собирала всякие ненужные вещи и продавала их через интернет-аукционы. За это время ей удалось заработать 6 тысяч долларов! Представьте себе, в каком шоке были ее родители!

Когда заработок стал расти стремительными темпами, «бизнесгёл» решила сделать первую крупную покупку — дом. Благодаря своему умению торговаться она снизила его цену с 16 000 долларов до 12 000. В совершении такой покупки ей, естественно, помогали родители.

Дальше Уилоу начала заниматься ремонтом в своем доме. Родители лишь помогали ей переносить тяжелые вещи — не более. Такой кухня была изначально:

И вот как над ней поработала Уилоу!