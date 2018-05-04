Весенний оптимизм: почему в апреле курс биткоина вырос на $2300

Апрель 2018 года стал по сравнению с мартом достаточно спокойным месяцем для криптопространства, но главное, что новостной фон был оптимистичным и курсы криптовалют вновь стали расти. Правда, совсем не так быстро, как годом ранее, но тем не менее стоимость биткоина выросла с $7000 до $9300.

Взлом кошелька MyEtherWallet

Главным событием месяца в сфере криптовалют стала очень неприятная ситуация, в которую попали пользователи одного из самых популярных криптокошельков в мире. Система одного из самых популярных криптокошельков MyEtherWallet была взломана злоумышленниками. Сейчас применение этого сервиса — очень рискованное занятие. По разным оценкам, мошенникам удалось похитить более $150 000 в криптовалюте. Только после того, как эта информация появилась в СМИ, компании MyEtherWallet пришлось официально признать взлом, отметив, что хакерам удалось получить доступ к DNS-серверам. Это значит, что сейчас идет перенаправление всех пользователей кошелька на те сервера, контроль над которыми находится в руках у хакеров.

Многие пользователи на различных форумах отмечали, что при заходе в кошелек их автоматически перенаправляли на фишинговый сайт, после чего средства уходили на другие кошельки в течение 10-15 секунд.

Хотя криптовалюты набрали популярность, говорить о безопасных хранилищах и кошельках не приходится. Единственный совет, который можно дать пользователям в текущей ситуации — обязательное применение аппаратных «холодных» кошельков с хранение приватного ключа на локальных носителях без доступа к Интернету.

Признание криптовалют соответствующим нормам шариата

Еще одним эпохальным событием в криптомире стоит назвать обнародованное несколько недель назад исследование индонезийской компании Blossom Finance, посвященное вопросам соответствия криптовалют нормам исламской деловой культуры и отношения к финансам.

Компания Blossom Finance проводила подобное исследование неспроста, поскольку она представляет крупнейшее исламское государство в мире по населению, где различные криптовалюты постепенно получают широкое распространение.

Итог данного исследования оказался весьма занимательным — оказывается, что биткоин, криптовалюты и блокчейн соответствуют нормам шариата, а, значит, при определенных условиях их оборот может быть разрешен в исламских странах и прописан в комплексе предписаний для мусульман. Некоторые известные исламские ученые считают, что криптовалюты выполняют экономическую функцию денег, поскольку являются средством обмена, способом учета и хранения ценностей.

Судя по всему, этих свойств в исламском мире достаточно для признания криптовалют полноценными деньгами, поскольку они имеют денежный статус благодаря активному их признанию в обществе или по решению государства в ряде других стран. Например, в Германии Японии биткоин уже признан легальной валютой, а значит и статусу исламских денег криптовалюты соответствуют. Хотя в других странах криптовалюты не признаются легально на государственном уровне деньгами, но из-за широкого применения для взаимодействии между субъектами экономики (например, в Швейцарии или США ), то и в них они могут быть признаны в качестве денег с точки зрения норм шариата.

Еще одним важным свойством, дающим возможность исламским странам признавать криптовалюту в качестве денег является использование блокчейна. Эта технология доказывает право собственности на актив, при этом нет возможности применения кредитного механизма в отличие от традиционных фиатных денег, что благоприятно влияет на принятие исламскими учеными.

Снижение налогов во Франции

В конце апреля Государственный совет Франции, который занимается разработкой правовых рекомендаций для правительства, заявил о рассмотрении в ближайшее время сделки с цифровыми деньгами как прироста капитала от движимого имущества.

Это значит, что сама философия налогообложения операций с криптовалютами существенно изменится. Если раньше непрофессиональные участники рынка должны были платить до 45% от сделки без учета отчислений на социальное страхование, то теперь выплаты составят только 19% дохода. Ранее доход от продажи цифровых денег во Франции классифицировался как прибыль от торгово-промышленной деятельности, что предполагало существенно более высокий размер ставки налогообложения.

При этом коммерческая деятельность, связанная с майнингом криптовалют, будет и дальше облагаться налогом на прибыль от торгово-промышленной деятельности, но изменения затронут основную часть участников крипторынка — тех, кто торгует криптовалютой не как профессиональный трейдер, а как обычный участник рынка.

Решение об изменении законодательства во Франции стало реакцией на обращение на граждан в Государственный Совет страны в начале текущего года. Это событие может стать поворотным для правового поля в области криптовалют для многих стран, поскольку появился прецедент разделения налоговых режимов для профессиональных участников криптосообщества и для обычных покупателей и продавцов криптовалют. Примеру Франции вполне могут последовать и другие страны, чтобы увеличить привлекательность криптовалют как альтернативы традиционным инвестиционным инструментам.

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