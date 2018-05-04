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Доля электромобилей в общих продажах авто в России к 2025 году должна достичь 5%
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Доля электромобилей в общих продажах авто в России к 2025 году должна достичь 5% 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Производство новых электромобилей может обеспечить высокие темпы роста российского авторынка, следует из утвержденной в пятницу правительством Стратегии развития автопрома до 2025 года.
"Реализация предусмотренных стратегией мер позволит обеспечить обновление российского парка автотранспортных средств всех типов и появление новой линейки продуктов с высокими темпами роста продаж (40-50% в год для электромобилей и беспилотных транспортных средств)", — отмечается в документе.
Тренд на электрификацию автотранспорта глобален, отмечают авторы стратегии. Среди его основных драйверов называются изменение климата и истощение природных запасов на фоне растущего внимания к экологии. При этом государственное регулирование и технический прогресс делают производство электромобилей все более доступным. В качестве ориентира в документе приводится оценка доли рынка электромобилей в общем объеме мирового выпуска к 2020 году не менее 17% (75% из которых будут гибридными), а общее количество электромобилей в мировом парке достигнет уровня 20 млн штук, или 1,7%.
Данные Европейской ассоциации автомобильных производителей, опубликованные недавно, подтверждают взрывной рост спроса на электро автомобили. К примеру, по итогам первого квартала 2018 года в Германии было продано 17,6 тыс. электромобилей, что на 70,2% больше, чем в прошлом году. А в целом в ЕС продажи за отчетный период выросли на 47%, до 69,9 тыс. штук. Крупнейший в мире производитель авто — германская VW Group уже объявила, что выделяет 50 млрд евро на то, чтобы к 2025 году производить более 3 млн электромобилей в год.
Российский рынок отстает от глобального на 4-5 лет, говорится в стратегии. Доля электромобилей в продажах на российском рынке к 2020 году может достичь только 1-1,5% (или 15-25 тыс. автомобилей).
Однако в документе прогнозируется быстрый рост этого рынка. «В период 2020-2025 годов вследствие прогнозируемого снижения средней стоимости батарей можно ожидать увеличения спроса на электромобили в среднем ценовом сегменте на российском рынке, что позволит увеличить продажи электромобилей до уровня 4-5% общего объема продаж (85-100 тыс. автомобилей)», — отмечается в стратегии.
Помочь отечественным производителям удовлетворить этот спрос разработчики стратегии рассчитывают в основном за счет поддержки НИОКР и создания инфраструктуры зарядных станций. Покупателям же электротранспорта стратегия обещает льготы по налогам на авто, а также бесплатные парковки, доступ на полосы общественного транспорта, скидки на проезд по платным дорогам. Но все эти меры еще необходимо утвердить отдельно.
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