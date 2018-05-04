Ещё
Приказано выжить: новосибирские статистики отчитались о величине прожиточного минимума в области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Приказано выжить: новосибирские статистики отчитались о величине прожиточного минимума в области 

ngs.ru 21 минуту назад
Фото: ngs.ru
Постановлением губернатора Новосибирской области в конце апреля установлена величина прожиточного минимума в Новосибирской области за 1-й квартал 2018 года. Об этом вчера, 4 апреля, сообщил сайт Новосибирскстата.
Прожиточный минимум составил в среднем на жителя области 10749 рублей, в том числе на трудоспособное население — 11404 рубля, пенсионера — 8620 рубля, а на ребёнка — 11183 рубля в месяц. Структура прожиточного минимума по расчетам статистиков состоит из расходов на питание (4528 рублей — 42,1%), оплаты услуг (2718 рублей в месяц — 25,3%) и налогов (785 рублей в месяц — 7,3%).
Осень прошлого года НГС. НОВОСТИ рассказывали об эксперименте «Голодные игры», в ходе которого два жителя Новосибирска пытались прожить на МРОТ (минимальный размер оплаты труда) в течение одного месяца.
ngs.ru: последние новости
На Станционной закрыли и начали сносить рынок Невеста из телевизора Новосибирцы завалили интернет запросами об обходе блокировок Telegram
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое правительство: кто уйдет, кто останется113
Певица погибла во время отдыха33
В Twitter сообщили о смерти Аллы Пугачевой12
Переговоры Китая и США провалились101
США воссоздали Второй флот ВМС19
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение