Приказано выжить: новосибирские статистики отчитались о величине прожиточного минимума в области

Постановлением губернатора Новосибирской области в конце апреля установлена величина прожиточного минимума в Новосибирской области за 1-й квартал 2018 года. Об этом вчера, 4 апреля, сообщил сайт Новосибирскстата.

Прожиточный минимум составил в среднем на жителя области 10749 рублей, в том числе на трудоспособное население — 11404 рубля, пенсионера — 8620 рубля, а на ребёнка — 11183 рубля в месяц. Структура прожиточного минимума по расчетам статистиков состоит из расходов на питание (4528 рублей — 42,1%), оплаты услуг (2718 рублей в месяц — 25,3%) и налогов (785 рублей в месяц — 7,3%).