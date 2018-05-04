Биржи Европы торгуются в плюсе

Основные европейские фондовые биржи в пятницу преимущественно в плюсе, инвесторы ожидают выхода статистики по безработице в США в апреле, отыгрывая и отчетности компаний региона, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.23 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,5%, до 7540,49 пункта, французский CAC 40 опускался на 0,2%, до 5490,68 пункта, немецкий DAX — поднимался на 0,24%, до 12720,15 пунктов.

Позднее в пятницу минтруда США опубликует данные по безработице в стране в апреле. Эксперты прогнозируют сокращение показателя до 4% с уровня марта в 4,1%; по их оценкам, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики за отчетный месяц увеличилось на 189 тысяч.

Бумаги французской банковской группы Societe Generale дешевеют на 5,4%, что оказывает давление на французский индекс CAC 40. Ранее банк сообщил о снижении квартальной прибыли от банковской деятельности в годовом выражении на 2,8%, до 6,294 миллиарда евро. Такая динамика вызвана слабыми результатами в секторе внутреннего банковского обслуживания.

Авиационный холдинг International Airlines Group (IAG) за первый квартал 2018 года нарастил чистую прибыль в 13,9 раза в годовом выражении — до 794 миллионов евро. Разводненная прибыль на акцию составила 0,38 евро против 0,02 евро в январе-марте годом ранее. Акции компании дорожают на 5,4%.

Некоторое давление оказывают данные статистики по розничным продажам в еврозоне — показатель в марте увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики ожидали роста в 0,5%. В годовом выражении в марте объем розничных продаж в еврозоне вырос на 0,8%, хотя эксперты ожидали роста на 1,9%.