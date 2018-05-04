Дань Победе: в «Бессмертном полку» в Кувейте прошли сотни человек

Кувейте в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне прошла акция «Бессмертный полк». В ней приняли участие около 200 человек.

Отдать дань памяти тем, кто завоевал Победу, собрались у российского посольства. С фотографиями своих предков — ветеранов, блокадников, партизан, узников концлагерей — пришли граждане бывшего СССР. За несколько дней до 9-го мая и взрослые, и дети читали стихи и пели военные песни.

Самой масштабной по традиции будет акция «Бессмертный полк» в Москве 9 мая. В ней примут участие несколько миллионов человек.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ