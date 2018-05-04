Ещё
Дань Победе: в «Бессмертном полку» в Кувейте прошли сотни человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дань Победе: в «Бессмертном полку» в Кувейте прошли сотни человек 

Мир24 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В Кувейте в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне прошла акция «Бессмертный полк». В ней приняли участие около 200 человек.
Отдать дань памяти тем, кто завоевал Победу, собрались у российского посольства. С фотографиями своих предков — ветеранов, блокадников, партизан, узников концлагерей — пришли граждане бывшего СССР. За несколько дней до 9-го мая и взрослые, и дети читали стихи и пели военные песни.
Самой масштабной по традиции будет акция «Бессмертный полк» в Москве 9 мая. В ней примут участие несколько миллионов человек.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Охотник за привидениями купил голого Трампа почти за $30 тысяч Топ-5 самых дорогих рукописей Сезон пикников: насколько безопасен шашлык в магазинах
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть звезды экрана, позор Украины на «Евровидении» и другие события дня8
Певица погибла во время отдыха21
У России появится серьезный конкурент по газу333
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ242
Украина направила России ноту180
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение