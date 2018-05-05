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«Бессмертный полк» прошел в столице Кувейта
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«Бессмертный полк» прошел в столице Кувейта 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Около 200 наших соотечественников пронесли портреты родственников, защитивших мир от фашизма.
Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы уже начали проходить по всему миру. Так, в столице Кувейта состоялась акция «Бессмертный полк».
По улицам города с портретами своих родственников, защищавших нашу страну от врага в годы Великой Отечественной войны, прошли около 200 наших соотечественников.
Они живут в другом государстве, но подвиг своих предков помнят. Среди участников акции было много детей — сейчас, когда в некоторых странах переписывается история, это особенно важно. Ведь именно им сохранять память о героизме советских солдат для будущих поколений.
Акция «Бессмертный полк» проходит в Эль-Кувейт уже второй год подряд.
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