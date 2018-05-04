Аксонбанк приступил к выпуску карты «Мир Классическая»

Базирующийся в Костроме Аксонбанк начал выпуск карты «Мир Классическая».

Стоимость годового обслуживания карты составляет 899 рублей. При этом предусмотрен первоначальный взнос в этом же размере. Срок действия карты — пять лет.

Продуктовый виджет

Бесплатно снять наличные можно в устройствах банка. В банкоматах сторонних банков без комиссии можно снять до 20 тыс. рублей в месяц, а если сумма больше, то комиссия составит 1%, минимум 120 рублей. При снятии денежных средств в ПВН сторонних банков плата составит 2%, минимум 200 рублей.

Также по карте предусмотрено начисление процентов на остаток средств. При сумме остатка до 10 тыс. рублей начисляется 1%, от 10 тыс. до 50 тыс. рублей — 2%, более 50 тыс. и до 150 тыс. рублей — 2,5%, далее до 300 тыс. рублей — 2,8%, до 500 тыс. — 3% годовых.

Услуга СМС-информирования предоставляется за 50 рублей в месяц.