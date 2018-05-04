Ещё
Аксонбанк приступил к выпуску карты «Мир Классическая»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аксонбанк приступил к выпуску карты «Мир Классическая» 

Банки.ру 1 час назад
Базирующийся в Костроме Аксонбанк начал выпуск карты «Мир Классическая».
Стоимость годового обслуживания карты составляет 899 рублей. При этом предусмотрен первоначальный взнос в этом же размере. Срок действия карты — пять лет.
Продуктовый виджет
Бесплатно снять наличные можно в устройствах банка. В банкоматах сторонних банков без комиссии можно снять до 20 тыс. рублей в месяц, а если сумма больше, то комиссия составит 1%, минимум 120 рублей. При снятии денежных средств в ПВН сторонних банков плата составит 2%, минимум 200 рублей.
Также по карте предусмотрено начисление процентов на остаток средств. При сумме остатка до 10 тыс. рублей начисляется 1%, от 10 тыс. до 50 тыс. рублей — 2%, более 50 тыс. и до 150 тыс. рублей — 2,5%, далее до 300 тыс. рублей — 2,8%, до 500 тыс. — 3% годовых.
Услуга СМС-информирования предоставляется за 50 рублей в месяц.
«По карте предусмотрен кешбэк от суммы оплаты товаров и услуг, совершенных безналичным путем с начала месяца. При объеме операций до 10 тысяч рублей кешбэк составит 0,1%, более 10 тысяч и до 30 тысяч рублей — 1%, далее до 75 тысяч рублей — 1,2%, более 75 тысяч рублей — 1,5%; при объеме операций от 150 тысяч рублей (с условием, что сумма остатка на счете превышает 500 тысяч рублей) начисляется 5% от суммы операции. Максимальный размер вознаграждения — 5 тысяч рублей в месяц», — указывает эксперт по банковским картам Банки.ру Ирина Вязникова.
Банки.ру: последние новости
Официальный курс доллара вырос на 28 копейки, евро — на 49 копеек РСА: средняя выплата в ОСАГО в январе—марте снизилась на 13% Белгородсоцбанк снизил ставки по вкладам в рублях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем319
Найдено тело писателя Сергея Сакина20
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову129
«За что они боролись, на то и напоролись»128
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море286
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
02:51
Су-57 и «Кинжал» впервые пролетели над Москвой
Армия Войска
01:16
Найдено тело писателя Сергея Сакина
Шоу-бизнес Другое
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение