Очередной «Рекорд Победы» установят в Ханты-Мансийске

9 мая 2018 года в 12:00 часов на Центральной площади города Ханты-Мансийска уже 5-й раз состоится Всероссийская патриотическая акция «Рекорд Победы». Участникам предстоит выполнить упражнение «отжимание» по одному разу за каждый прожитый мирный день с момента окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В этот год участники «Рекорда Победы» отожмутся в сумме 26 тысяч 663 раза!

Напомним, акция «Рекорд Победы» впервые была проведена в 2011 году. С тех пор с каждым годом она собирает всё больше и больше сторонников и участников. Девиз акции — «Не словом, а делом». Инициаторами акции выступают общественное движение «STREET WORKOUT» совместно с Молодежным советом при Главе города Ханты-Мансийска при поддержке Администрации города Ханты-Мансийска и муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр».

Приходите и станьте новыми героями нашей страны!