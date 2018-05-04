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Очередной «Рекорд Победы» установят в Ханты-Мансийске
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Очередной «Рекорд Победы» установят в Ханты-Мансийске 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 1 час назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
9 мая 2018 года в 12:00 часов на Центральной площади города Ханты-Мансийска уже 5-й раз состоится Всероссийская патриотическая акция «Рекорд Победы». Участникам предстоит выполнить упражнение «отжимание» по одному разу за каждый прожитый мирный день с момента окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В этот год участники «Рекорда Победы» отожмутся в сумме 26 тысяч 663 раза!
Напомним, акция «Рекорд Победы» впервые была проведена в 2011 году. С тех пор с каждым годом она собирает всё больше и больше сторонников и участников. Девиз акции — «Не словом, а делом». Инициаторами акции выступают общественное движение «STREET WORKOUT» совместно с Молодежным советом при Главе города Ханты-Мансийска при поддержке Администрации города Ханты-Мансийска и муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр».
Приходите и станьте новыми героями нашей страны!
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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