Чего хочет и куда идет ФРС?

Москва , 4 мая — «Вести. Экономика» Последнее заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC) многими экспертами оценивалось как проходное. Консенсус был таков — никаких важных решений сейчас не будет, ставку, естественно, не поднимут, все основные движения монетарной политики FOMC перенесет на июнь. Но риторика изменилась. Что это означает — рассуждает Олег Богданов , главный аналитик «Телетрейд Групп»

Обычно изменение ставки приходилось на заседания, которые сопровождались прогнозами и пресс-конференцией руководителя ФРС, майское заседание этого не предусматривало, видимо, поэтому большинство экспертов и определило это заседание как проходное.

Олег Богданов, главный аналитик [URLEXTERNAL=https://www.teletrade.ru/]«Телетрейд Групп» [/URLEXTERNAL]

На первый взгляд так оно и произошло — монетарная политика ФРС США не изменилась, повышение ставки ожидается в июне, в тексте заявления ФРС видимых изменений не последовало. Однако, это только на первый взгляд. Любопытно, что реакция на валютном рынке была, достаточно, бурной. Сначала доллар резко упал к основным валютам, затем еще более резко вырос. Отчего такая реакция? Что особенного игроки увидели в заявлении ФРС? Если сравнить мартовский и майские тексты, то серьезных изменений не заметно. Экономический рост характеризуется как в марте, так и в мае как умеренный, безработица низкая, а расходы домохозяйств и инвестиции стали сдержанней чем в четвертом квартале прошлого года. В общем, эта часть заявления ФРС как раз и была расценена игроками как мягкая, отсюда и первая реакция на рынке — это падение американского доллара. Но далее по тексту идет оценка ФРС инфляционных тенденций и тут нельзя не заметить, что майская характеристика инфляции слегка отличается от мартовской. FOMC в мартовском тексте заявления говорил, что инфляция без учета продовольствия и энергоносителей остается ниже 2 проц., а в майском указывает, что инфляция двинулась близко к 2 проц. Очевидно, что инфляционная характеристика тут жестче, поэтому уже через 10-15 минут после первоначального ослабления доллар развернулся и резко вырос ко всем валютам. Главный вопрос здесь возникает следующий — а зачем ФРС поменял инфляционные характеристики, ведь причин для этого не было, макроэкономическая статистика говорила об обратном, например, дефлятор ВВП в 1 кв. снизился до 2 проц., другие показатели были неоднозначными?

Как считают некоторые эксперты, скорее всего, таким образом ФРС пытается влиять на рынок облигаций, они хотят сделать так, чтобы кривая не выравнивалась и не инвертировалась. В последние дни доходности коротких бумаг в США шли вверх быстрее чем длинных, спрэд между 2-х летними и 10 летними гособлигациями сократился до 45 б.п. после заседания ФРС спрэд снова вырос до 48 б.п. Тут возникает следующий вопрос -а зачем это нужно ФРС? Известно, что инвертирование кривой доходности это явный признак будущей рецессии. Инвесторы боятся этого и могут значительно сократить вложения в американские активы. Вот этого пытается и не допустить ФРС. Спорная версия из разряда конспирологических. Скорее всего апгрейд по инфляции произошел из-за желания подчеркнуть изменения в экономике, которые происходят благодаря действиям ФРС, во-вторых, опережающие индикаторы и рост зарплат говорят о том, что действительно инфляция может быть близкой к 2 проц. и не стоит тут искать какой-то тайный замысел. Однако, рынок живет ожиданиями, спекуляциями и нераскрытыми но очевидными тайнами.

Действительно, нравится ли ФРС опережающий рост доходности Казначейских облигаций? Ответ — очевидно, нет. Выравнивание кривых доходностей с потенциальным инвертированием тоже не может понравится деятелям из ФРС.

Нравится ли ФРС активный рост доллара, который начался две недели назад и в основе которого как раз и лежит рост доходности гособлигаций США? Ответ— очевидно, нет.

А если обвалится рынок акций в США из-за ожидания рецессии и падения прибылей корпораций, которые и будет подогревать инвертирование доходностей, понравится ли это ФРС? — думаю, нет.