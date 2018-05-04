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Власти Москвы впервые привлекут к акции «День без турникетов» блогеров и артистов
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Власти Москвы впервые привлекут к акции «День без турникетов» блогеров и артистов 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Московские власти решили расширить формат городской акции «День без турникетов», добавив экскурсии с популярными артистами и блогерами на столичные промышленные предприятия. Об этом в пятницу сообщили журналистам руководитель столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин.
"День без турникетов" — мероприятие, организованное правительством Москвы совместно с производственными предприятиями столицы. Впервые акция прошла в 2012 году. Посетителям предоставляется возможность прийти на заводы, фабрики, комбинаты и посмотреть, как создаются вещи и продукты, которыми они пользуются в быту каждый день.
"В этом году впервые акция будет сопровождаться развлекательной программой, включающей в себя экскурсии от известных блогеров, артистов и олимпийских чемпионов, а также концерт Therr Maitz на территории предприятия ВНИИМЕТМАШ", — сказал Фурсин.
По его словам, новый формат, предусматривающий участие звезд, лидеров мнений, должен поспособствовать большой информированности об акции среди жителей столицы, а также простимулирует на участие в акции большее число других московских предприятий.
Фурсин отметил, что в этом году экскурсии пройдут 11 и 12 мая более чем на 50 производственных площадках, среди которых — кондитерско-булочный комбинат «Черемушки», компания Кока-Кола, технопарки «Нагатино», «Москва» и другие.
Интерес к производству
В конце апреля этого года стартовало голосование на «Активном гражданине»: москвичи могли высказать свое мнение о том, на какие предприятия из сфер столичной промышленности они хотели бы попасть в рамках акции «День без турникета». На сегодняшний день проголосовало более 150 тыс. человек.
Как отметила председатель Комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук, граждане пока больше интересуются экскурсиями на хлебокомбинаты и пекарни, «голосование идет полным ходом, и каждый горожанин может внести свой вклад».
"Сейчас активные граждане больше всего заинтересовались в экскурсиях на хлебокомбинаты, кондитерские производства, предприятия авиационной сферы. Многие участники голосования хотели бы, чтобы экскурсии на предприятия были дополнены интерактивными программами с возможностью принять участие в производственном процессе", — сказала Шинкарук.
Власти Москвы планируют, что такие акции будут проводиться ежеквартально. Предполагается, что в это году в акции примет участие более 50 тысяч человек.
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