Власти Москвы впервые привлекут к акции «День без турникетов» блогеров и артистов

"День без турникетов" — мероприятие, организованное правительством Москвы совместно с производственными предприятиями столицы. Впервые акция прошла в 2012 году. Посетителям предоставляется возможность прийти на заводы, фабрики, комбинаты и посмотреть, как создаются вещи и продукты, которыми они пользуются в быту каждый день.

"В этом году впервые акция будет сопровождаться развлекательной программой, включающей в себя экскурсии от известных блогеров, артистов и олимпийских чемпионов, а также концерт Therr Maitz на территории предприятия ВНИИМЕТМАШ", — сказал Фурсин.

По его словам, новый формат, предусматривающий участие звезд, лидеров мнений, должен поспособствовать большой информированности об акции среди жителей столицы, а также простимулирует на участие в акции большее число других московских предприятий.

Фурсин отметил, что в этом году экскурсии пройдут 11 и 12 мая более чем на 50 производственных площадках, среди которых — кондитерско-булочный комбинат «Черемушки», компания Кока-Кола, технопарки «Нагатино», «Москва» и другие.

Интерес к производству

В конце апреля этого года стартовало голосование на «Активном гражданине»: москвичи могли высказать свое мнение о том, на какие предприятия из сфер столичной промышленности они хотели бы попасть в рамках акции «День без турникета». На сегодняшний день проголосовало более 150 тыс. человек.

Как отметила председатель Комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук , граждане пока больше интересуются экскурсиями на хлебокомбинаты и пекарни, «голосование идет полным ходом, и каждый горожанин может внести свой вклад».

"Сейчас активные граждане больше всего заинтересовались в экскурсиях на хлебокомбинаты, кондитерские производства, предприятия авиационной сферы. Многие участники голосования хотели бы, чтобы экскурсии на предприятия были дополнены интерактивными программами с возможностью принять участие в производственном процессе", — сказала Шинкарук.

Власти Москвы планируют, что такие акции будут проводиться ежеквартально. Предполагается, что в это году в акции примет участие более 50 тысяч человек.