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Акцию «День без турникетов» поддержали более 100 предприятий
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Акцию «День без турникетов» поддержали более 100 предприятий 

Вечерняя Москва 20 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Москвичи смогут посетить городские высокотехнологичные предприятия и принять участие в перфомансах на территории производственных комплексов 11 и 12 мая.
Очередная акция «День без турникетов» пройдет в Москве после майских праздников. Об этом в пятницу сообщил руководитель столичного Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин.
Масштабная акция, в ходе которой москвичи смогут посетить городские высокотехнологичные предприятия и принять участие в перфомансах на территории производственных комплексов, пройдет 11 и 12 мая. По словам Алексея Фурсина, следующая акция может пройти непосредственно во время Чемпионата мира по футболу.
— У нас запланировано проведение акции каждый квартал, но уже сейчас мы видим, что в первые часы после объявления о проведении мероприятий запись на некоторые предприятия была заполнена. Скорее всего, мы примем решение, чтобы проводить акцию чаще, в том числе в период Чемпионата мира по футболу, — отметил Фурсин.
Всего на 2018 год запланированы минимум четыре акции «День без турникетов». Участвовать в них будут более сотни столичных предприятий.
— С экскурсией на перспективных московских производствах в этом году смогут побывать более 50 тысяч человек, — отметила заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.
Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта (www.turniketov.net).
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