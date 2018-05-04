Акцию «День без турникетов» поддержали более 100 предприятий

Москвичи смогут посетить городские высокотехнологичные предприятия и принять участие в перфомансах на территории производственных комплексов 11 и 12 мая.

Очередная акция «День без турникетов» пройдет в Москве после майских праздников. Об этом в пятницу сообщил руководитель столичного Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин

Масштабная акция, в ходе которой москвичи смогут посетить городские высокотехнологичные предприятия и принять участие в перфомансах на территории производственных комплексов, пройдет 11 и 12 мая. По словам Алексея Фурсина, следующая акция может пройти непосредственно во время Чемпионата мира по футболу.

— У нас запланировано проведение акции каждый квартал, но уже сейчас мы видим, что в первые часы после объявления о проведении мероприятий запись на некоторые предприятия была заполнена. Скорее всего, мы примем решение, чтобы проводить акцию чаще, в том числе в период Чемпионата мира по футболу, — отметил Фурсин.

Всего на 2018 год запланированы минимум четыре акции «День без турникетов». Участвовать в них будут более сотни столичных предприятий.

— С экскурсией на перспективных московских производствах в этом году смогут побывать более 50 тысяч человек, — отметила заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина

Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта (www.turniketov.net).

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