Экс‐главе Volkswagen грозит штраф более $300 тысяч по делу о «дизельгейте»

Прокуратура восточного округа штата Мичиган обвинила бывшего главного исполнительного директора немецкого автопроизводителя Volkswagen Мартина Винтеркорна по делу «дизельгейт», связанного с занижением показателей вредных выхлопов. Ему грозит штраф в размере более 300 тысяч долларов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Министерство юстиций США.

В частности, Винтеркорна обвиняют в сговоре с другими руководителями Volkswagen в обмане американских властей и клиентов, а также в нарушении закона страны «О чистом воздухе».

Винтеркорну грозит тюремный срок до пяти лет, а также штраф в размере 250 тысяч долларов по обвинению в тайном сговоре. Кроме того, ему предстоит 20 лет заключения и 25 тысяч долларов штрафа по каждому из трех эпизодов мошенничества.

Если вы пытаетесь обмануть США , то заплатите высокую цену. В обвинительном акте утверждается, что схема VW по манипуляции юридическими требованиями восходила к самой верхушке компании

Volkswagen продал 11 миллионов автомобилей с установленными на них программным обеспечением, позволяющим манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам. На самом деле загрязнения автомобилей немецкого производителя превышали допустимые нормы в 40 раз. Это раскрылось в результате расследования, инициированного властями США. Скандал обошелся немецкой компании более 25 миллиардов долларов.