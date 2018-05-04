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Экс‐главе Volkswagen грозит штраф более $300 тысяч по делу о «дизельгейте»
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Экс‐главе Volkswagen грозит штраф более $300 тысяч по делу о «дизельгейте» 

360tv.ru 32 минуты назад
Прокуратура восточного округа штата Мичиган обвинила бывшего главного исполнительного директора немецкого автопроизводителя Volkswagen Мартина Винтеркорна по делу «дизельгейт», связанного с занижением показателей вредных выхлопов. Ему грозит штраф в размере более 300 тысяч долларов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Министерство юстиций США.
В частности, Винтеркорна обвиняют в сговоре с другими руководителями Volkswagen в обмане американских властей и клиентов, а также в нарушении закона страны «О чистом воздухе».
Винтеркорну грозит тюремный срок до пяти лет, а также штраф в размере 250 тысяч долларов по обвинению в тайном сговоре. Кроме того, ему предстоит 20 лет заключения и 25 тысяч долларов штрафа по каждому из трех эпизодов мошенничества.
Если вы пытаетесь обмануть США, то заплатите высокую цену. В обвинительном акте утверждается, что схема VW по манипуляции юридическими требованиями восходила к самой верхушке компании
— Генеральный прокурор США Джефф Сешнс.
Volkswagen продал 11 миллионов автомобилей с установленными на них программным обеспечением, позволяющим манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам. На самом деле загрязнения автомобилей немецкого производителя превышали допустимые нормы в 40 раз. Это раскрылось в результате расследования, инициированного властями США. Скандал обошелся немецкой компании более 25 миллиардов долларов.
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