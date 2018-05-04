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Добровольцы восстановят надпись «ГЕЛЕНДЖИК» на склоне Маркотхского хребта
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Добровольцы восстановят надпись «ГЕЛЕНДЖИК» на склоне Маркотхского хребта 

АиФ — Юг 53 минуты назад
Фото: АиФ – Юг
19 или 20 мая в зависимости от погодных условий в Геленджике пройдет очередная экологическая акция. В ней могут принять все желающие. Десант добровольцев поднимется в горы, чтобы привести в порядок буквы, из которых составлено название города.
Сбор участников акции — 19 (20) мая в 8.00 на углу ул. Островского и ул. Тельмана. Отсюда активисты организованной колонной на УАЗиках отправятся на вершину хребта. Узнать более подробную информацию и записаться на участие в акции можно по телефону: 8-928-424-8-424, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.
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