Добровольцы восстановят надпись «ГЕЛЕНДЖИК» на склоне Маркотхского хребта

19 или 20 мая в зависимости от погодных условий в Геленджике пройдет очередная экологическая акция. В ней могут принять все желающие. Десант добровольцев поднимется в горы, чтобы привести в порядок буквы, из которых составлено название города.

Сбор участников акции — 19 (20) мая в 8.00 на углу ул. Островского и ул. Тельмана. Отсюда активисты организованной колонной на УАЗиках отправятся на вершину хребта. Узнать более подробную информацию и записаться на участие в акции можно по телефону: 8-928-424-8-424, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.