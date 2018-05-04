Возле стадиона «Ростов-Арены» поставят светофоры за 1 млн руб

В районе «Ростов-Арены» будет установлено 10 новых светофоров: 6 магистральных и 4 пешеходных. Это следует из материалов, которые были опубликованы на портале госзакупок. На эти цели выделено 984,6 тыс. руб.

Все новые объекты будут установлены на улице, которая связывает развязку у ТРЦ «МегаМаг» с улицей Левобережной и проходит с южной стороны от стадиона «Ростов-Арена». Светофоры будут светодиодными и оборудованы автоматической сигнализацией безопасности движения. Победителем торгов определена компания ООО «Сфера».