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Возле стадиона «Ростов-Арены» поставят светофоры за 1 млн руб
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Возле стадиона «Ростов-Арены» поставят светофоры за 1 млн руб 

Деловое сообщество 55 минут назад
В районе «Ростов-Арены» будет установлено 10 новых светофоров: 6 магистральных и 4 пешеходных. Это следует из материалов, которые были опубликованы на портале госзакупок. На эти цели выделено 984,6 тыс. руб.
Все новые объекты будут установлены на улице, которая связывает развязку у ТРЦ «МегаМаг» с улицей Левобережной и проходит с южной стороны от стадиона «Ростов-Арена». Светофоры будут светодиодными и оборудованы автоматической сигнализацией безопасности движения. Победителем торгов определена компания ООО «Сфера».
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