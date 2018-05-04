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Горбольница Зеленограда запускает вторую акцию «Открытая больница»
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Горбольница Зеленограда запускает вторую акцию «Открытая больница» 

Савелки 58 минут назад
Фото: Савелки
Зеленоградцев приглашают пройти бесплатное обследование на современном оборудовании ГКБ имени Кончаловского в рамках акции «Открытая больница». Участникам акции дадут направления на госпитализацию в дневной стационар, где они пройдут диагностику и лечение в короткие сроки, а также получат консультации ведущих профильных специалистов.
Мероприятие пройдет 17 мая, направление можно получить в поликлиническом отделении горброльницы в будние дни с 10:00 до 11:00 в кабинете 228. Предыдущая акция «Открытая больница» состоялась в марте этого года и оказалась очень востребованной у горожан. В стационаре они смогли получить максимальный объем медицинской помощи в рамках ОМС, включающий клинико-лабораторные исследования, КТ, МРТ, холтер-мониторирование, УЗИ различных органов и систем, ЭХО-КГ.
Проведение таких акций позволяет повысить качество и доступность медицинской помощи для жителей и способствует выявлению на ранних сроках возможных проблем со здоровьем.
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