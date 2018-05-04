Китай допустил иностранцев к фьючерсам на железную руду

Китай допустил иностранцев к фьючерсам на желруду

Китай открыл для иностранных инвесторов доступ к торговле фьючерсами на железную руду на Даляньской товарной бирже, пишет Reuters

Ожидается, что этот шаг увеличит объемы торгов на Даляньской товарной бирже контрактами на железную руду. Эти фьючерсы были запущены в 2013 году и стали одними из наиболее ликвидных деривативов в Китае.

Западные торговые дома, такие как Cargill и Trafigura, уже давно имеют доступ к контрактам через местные китайские предприятия. Новый шаг Пекина означает, что иностранные компании смогут торговать фьючерсами напрямую, что открывает двери для большего количества участников рынка.

"Мы ускорим процесс для привлечения большего числа иностранных инвесторов", — сказал Фан Синхай, заместитель председателя Китайской комиссии по регулированию рынка ценных бумаг CSRC на Даляньской бирже.

Объем торгов наиболее активно торгуемыми сентябрьскими контрактами на железную руду достиг почти 2,9 млн лотов, немного превысив среднесуточный апрельский показатель 2,8 млн лотов.

Огромные объемы торгов делают китайские контракты на желруду привлекательными для спекулятивных розничных инвесторов.

Железная руда стала вторым сырьевым товаром, фьючерсы на который Китай открыл для внешних инвесторов. Как сообщали "Вести. Экономика", в марте Китай запустил нефтяные фьючерсы в юанях. На разработку, доработку и запуск этих контрактов стране потребовалось почти 25 лет.

Перед нефтяными контрактами в юанях ставятся высокие цели: от предоставления ориентира покупателям в крупнейшем в мире регионе-потребителе нефти до оспаривания доминирования доллара на мировом уровне и поощрения использования китайской валюты в мировой торговле.