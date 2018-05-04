Мужчина из Уссурийска продает газету за 2 миллиона 200 тысяч рублей

Выпуск газеты датирован 9 маем 1945 года. Продавец рассказал, что получил газету от бабушки, которая берегла ее и завещала внуку после своей смерти, чтобы тот помог другим.

Газета выпущена 9 мая 1945 года. Это единственный уцелевший экземпляр. Денежные средства от продажи пойдут на помощь нашим дорогим ветеранам

— владелец газеты.

Многие комментаторы считают цену лота сильно завышенной, ведь «это даже не столичная газета».

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