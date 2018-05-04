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Мужчина из Уссурийска продает газету за 2 миллиона 200 тысяч рублей
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Мужчина из Уссурийска продает газету за 2 миллиона 200 тысяч рублей 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Мужчина из города Уссурийска в Приморском крае выставил на продажу раритетную газету за начальную цену в 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на сайт «Аукцион Россия».
Выпуск газеты датирован 9 маем 1945 года. Продавец рассказал, что получил газету от бабушки, которая берегла ее и завещала внуку после своей смерти, чтобы тот помог другим.
Газета выпущена 9 мая 1945 года. Это единственный уцелевший экземпляр. Денежные средства от продажи пойдут на помощь нашим дорогим ветеранам
— владелец газеты.
Многие комментаторы считают цену лота сильно завышенной, ведь «это даже не столичная газета».
Аукционный дом Julien’s Auctions выставил на торги в  Лос-Анджелесе
статую голого президента Америки Дональда Трампа. Лот продали за 28 тысяч долларов.
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