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Севастопольцы присоединятся ко всероссийской акции «Бессмертный полк»
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Севастопольцы присоединятся ко всероссийской акции «Бессмертный полк» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Правительство Севастополя приглашает присоединиться ко всероссийской акции «Бессмертный полк» всех желающих. Для участия в акции необходимо принести с собой портреты родных и близких людей, участвовавших в Великой Отечественной войне.
В этом году формирование колонны «Бессмертного полка» будет происходить 9 мая с 10:00 у памятника воинам-интернационалистам. Единым строем участники акции проследуют по ул. Ленина, проспекту Нахимова и закончат движение на площади Лазарева.
Шествие начнется после парада войск и техники Севастопольского гарнизона и прохождения колонн ветеранов.
Напомним, что в 2017 году в День Победы по центральному кольцу города с портретами фронтовиков прошли более 30 тыс. человек. В 2016 году в акции участвовали 20 тыс. человек. Правительство Севастополя в текущем году ожидает, что в шествии примут участие не меньше людей, чем в прошлом.
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