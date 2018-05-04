Севастопольцы присоединятся ко всероссийской акции «Бессмертный полк»

Правительство Севастополя приглашает присоединиться ко всероссийской акции «Бессмертный полк» всех желающих. Для участия в акции необходимо принести с собой портреты родных и близких людей, участвовавших в Великой Отечественной войне.

В этом году формирование колонны «Бессмертного полка» будет происходить 9 мая с 10:00 у памятника воинам-интернационалистам. Единым строем участники акции проследуют по ул. Ленина, проспекту Нахимова и закончат движение на площади Лазарева.

Шествие начнется после парада войск и техники Севастопольского гарнизона и прохождения колонн ветеранов.

Напомним, что в 2017 году в День Победы по центральному кольцу города с портретами фронтовиков прошли более 30 тыс. человек. В 2016 году в акции участвовали 20 тыс. человек. Правительство Севастополя в текущем году ожидает, что в шествии примут участие не меньше людей, чем в прошлом.