Бумаги компаний РФ в Лондоне дорожают 

Бумаги российских компаний в пятницу торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "зеленой зоне", кроме расписок TCS Group Holding Plc и АФК "Система", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.29 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,39% — до 6,12 доллара, "Лукойла" — на 0,92%, до 64,89 доллара, "Новатэка" — на 1,88%, до 124,5 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,8%, достигая 4,51 доллара, "Газпром нефти" — на 0,21%, до 24,1 доллара.
Стоимость бумаг ВТБ поднималась на 1,42% — до 1,86 доллара, Сбербанка — на 0,64%, до 14,88 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,36% — до 20,68 доллара.
Расписки "Норникеля" дорожали на 0,14% — до 17,22 доллара, бумаги "Северстали" — на 1,07% — до 15,62 доллара, НЛМК — на 0,37%, до 24,57 доллара.
Бумаги "Магнита" поднимались в цене на 1,01% — до 18,81 доллара, "Ленты" — на 1,33%, до 5,72 доллара. Цена расписок АФК "Система" опускалась на 0,26% — до 3,41 доллара.