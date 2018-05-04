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Из водоемов Петербурга достали более 600 кг нефтепродуктов за неделю
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Из водоемов Петербурга достали более 600 кг нефтепродуктов за неделю 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
За неделю с 24 апреля по 2 мая в водных объектах Петербурга собрали более 600 кг нефтепродуктов, передает городской комитет по природопользованию.
По информации ведомства, загрязнения ликвидировали в Матисовом и Обводном каналах и в акватории реки Волковки в районе Алмазного моста. После сбора нефтепродуктов водоемы обработали активной пеной.
Предприятиям и физическим лицам, ответственным за разлив нефти, выписали штрафы на общую сумму более 1 миллиона рублей.
В настоящее время разлив нефти ликвидируют на реке Славянке в Рыбацком.
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