Из водоемов Петербурга достали более 600 кг нефтепродуктов за неделю

За неделю с 24 апреля по 2 мая в водных объектах Петербурга собрали более 600 кг нефтепродуктов, передает городской комитет по природопользованию.

По информации ведомства, загрязнения ликвидировали в Матисовом и Обводном каналах и в акватории реки Волковки в районе Алмазного моста. После сбора нефтепродуктов водоемы обработали активной пеной.

Предприятиям и физическим лицам, ответственным за разлив нефти, выписали штрафы на общую сумму более 1 миллиона рублей.

В настоящее время разлив нефти ликвидируют на реке Славянке в Рыбацком.