Зеленоградская больница проводит акцию по бесплатной диагностике и лечению горожан

17 мая в ГКБ им. М. П. Кончаловского состоится акция «Открытая больница», цель которой — повышение качества и доступности медицинской помощи и своевременное выявление возможных проблем со здоровьем у зеленоградцев.

Жители нашего города в этот день в кратчайшие сроки и бесплатно могут пройти компьютерную и магнитно-резонансную томографию, УЗИ различных органов и систем, ЭХО-КГ, холтер-мониторирование и другие исследования, получить максимальный объем медицинской помощи в рамках ОМС, проконсультироваться у ведущих специалистов клиники.

Напоминаем, что участникам акции необходимо иметь с собой паспорт, полис ОМС и (если есть) медицинскую документацию. Если потребуется госпитализация, то направление на нее можно получить по будням с 10 до 11 часов в бывшей поликлинике № 65 (а ныне — поликлиническом отделении больницы) в кабинете № 228.