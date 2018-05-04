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Мастер‑классы пройдут на предприятиях Москвы в рамках акции «День без турникетов»
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Мастер‑классы пройдут на предприятиях Москвы в рамках акции «День без турникетов» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В рамках акции «День без турникетов» в Москве на предприятиях пройдут мастер-классы, сообщил журналистам в пятницу руководитель столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин.
«Мы предусмотрели новые форматы — мастер-классы, которые будут проводить руководители предприятий, инженеры, в частности, можно будет попробовать себя в качестве производителя десерта из мороженого с использованием добавок, это будет интересно детям, или посетить музей «Мишка» в концерне «Бабаевский», — сказал Фурсин.
Он добавил, что задача акции «День без турникетов» — показать, что собой представляет промышленность города.
«Что можно увидеть на предприятии — полностью технологический процесс по производству продукции, пообщаться с коллективами, которые производят продукцию», — уточнил Фурсин.
Масштабная городская акция «День без турникетов» пройдет в Москве 11 и 12 мая, в рамках акции горожане увидят работу высокотехнологичных предприятий и детских технопарков. В акции примут участие более 50 предприятий, а также детские технопарки. Свои двери откроют кондитерско-булочный комбинат «Черемушки», компания «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», технопарки «Нагатино», «Строгино», «Мосгормаш», технополис «Москва» и другие.
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