Канадец выиграл два млн долларов, вышел на пенсию и отметил день рождения. Все за одни сутки

Пожилой житель Канады может претендовать на звание самого удачливого человека, ведь 28 апреля на него свалился джек‐пот местной лотереи в день рождения и, по совместительству, выхода на пенсию. Об этом сообщил сайт BBC News.

Пин Кун Шам был в хорошем настроении в тот день, так как, наконец, вышел на пенсию. День выпал на его именины и Пин решил рискнуть, купив лотерейный билет.

В ту же ночь Лотерейная корпорация Британской Колумбии подтвердила, что он действительно выиграл два миллиона канадских долларов (1,5 миллиона американских долларов). Вероятность выигрыша составляла 13 983 816 к одному.

Выигрыш господин Пин отпраздновал в китайском ресторане в кругу семьи. Деньгами он планирует поделиться с семьей, вернувшись на родину, в Китай , где спокойно встретит старость.