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Канадец выиграл два млн долларов, вышел на пенсию и отметил день рождения. Все за одни сутки
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Канадец выиграл два млн долларов, вышел на пенсию и отметил день рождения. Все за одни сутки 

360tv.ru 1 час назад
Пожилой житель Канады может претендовать на звание самого удачливого человека, ведь 28 апреля на него свалился джек‐пот местной лотереи в день рождения и, по совместительству, выхода на пенсию. Об этом сообщил сайт BBC News.
Пин Кун Шам был в хорошем настроении в тот день, так как, наконец, вышел на пенсию. День выпал на его именины и Пин решил рискнуть, купив лотерейный билет.
В ту же ночь Лотерейная корпорация Британской Колумбии подтвердила, что он действительно выиграл два миллиона канадских долларов (1,5 миллиона американских долларов). Вероятность выигрыша составляла 13 983 816 к одному.
Выигрыш господин Пин отпраздновал в китайском ресторане в кругу семьи. Деньгами он планирует поделиться с семьей, вернувшись на родину, в Китай, где спокойно встретит старость.
Гражданин Бельгии выиграл в лотерею 17 миллионов евро, но за своими деньгами пока не обращался. У счастливчика теперь есть ровно 20 недель, чтобы предъявить свои права на выигрыш.
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