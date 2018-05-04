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Более 100 объектов по спеццене для малого бизнеса выставили на аукционы в Москве
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Более 100 объектов по спеццене для малого бизнеса выставили на аукционы в Москве 

Агентство «Москва» 34 минуты назад
Более 100 нежилых объектов со специальной ставкой аренды выставлены в столице на электронные аукционы, предложение действует только для представителей малого бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.
«107 нежилых объектов по специальной цене только для малого бизнеса выставили на аукционы через Единую торговую площадку Москвы. Стартовая стоимость каждого такого лота составляет 4,5 тыс. руб. за 1 кв. м. Участники торгов борются за размер ежегодного платежа, с победителями заключат договоры аренды с фиксированной ставкой сроком на 10 лет», — сообщил руководитель департамента Геннадий Дегтев, который цитируется в сообщении.
По его словам, площадь реализуемых лотов варьируется от 35 кв. м во Внуково до 790 кв. м в районе Орехово-Борисово Южное. «Практика реализации объектов для субъектов малого предпринимательства показывает высокий интерес малого бизнеса к возможности арендовать помещение со сниженной стартовой ценой. Причем предприниматели активно торгуются за площади разной нарезки. О росте конкуренции по данному направлению торгов говорят цифры — если в минувшем году на лот претендовали по шесть участников, а среднее превышение составило 114%, то по итогам I квартала 2018 г. в среднем на лот претендуют семь участников, а среднее превышение цены составляет 160%», — отметил он.
Выставленные на торги объекты находятся на первых и цокольных этажах жилых и нежилых зданий. Объекты расположены в десяти округах — ЦАО, САО, СВАО, СЗАО, ВАО, ЗАО, ЮВАО, ЮЗАО, ЮАО, ЗелАО.
Ближайшие аукционы пройдут во второй половине мая 2018 г.
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