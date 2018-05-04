Более 100 объектов по спеццене для малого бизнеса выставили на аукционы в Москве

Более 100 нежилых объектов со специальной ставкой аренды выставлены в столице на электронные аукционы, предложение действует только для представителей малого бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.

«107 нежилых объектов по специальной цене только для малого бизнеса выставили на аукционы через Единую торговую площадку Москвы . Стартовая стоимость каждого такого лота составляет 4,5 тыс. руб. за 1 кв. м. Участники торгов борются за размер ежегодного платежа, с победителями заключат договоры аренды с фиксированной ставкой сроком на 10 лет», — сообщил руководитель департамента Геннадий Дегтев , который цитируется в сообщении.

По его словам, площадь реализуемых лотов варьируется от 35 кв. м во Внуково до 790 кв. м в районе Орехово-Борисово Южное. «Практика реализации объектов для субъектов малого предпринимательства показывает высокий интерес малого бизнеса к возможности арендовать помещение со сниженной стартовой ценой. Причем предприниматели активно торгуются за площади разной нарезки. О росте конкуренции по данному направлению торгов говорят цифры — если в минувшем году на лот претендовали по шесть участников, а среднее превышение составило 114%, то по итогам I квартала 2018 г. в среднем на лот претендуют семь участников, а среднее превышение цены составляет 160%», — отметил он.

Выставленные на торги объекты находятся на первых и цокольных этажах жилых и нежилых зданий. Объекты расположены в десяти округах — ЦАО, САО, СВАО, СЗАО, ВАО, ЗАО, ЮВАО, ЮЗАО, ЮАО, ЗелАО.

Ближайшие аукционы пройдут во второй половине мая 2018 г.