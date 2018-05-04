Ещё
Российский рынок акций открылся ростом
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Российский рынок акций открылся ростом
Деловая газета «Взгляд»
23 минуты назад
Комментарии
Индекс
Московской биржи
утром пятницы, 4 мая, рос на 0,68% — до 2289,5 пункта. Индекс РТС поднимался на 1,15% — до 1141,19 пункта.
Такие данные со ссылкой на Московскую биржу передает
РИА «Новости»
.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Почему российская нефть уходит из Европы в Китай
США собрались отменить ограничения, введенные после аварии в Мексиканском заливе
Назван объем добычи нефти в Ливии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москву ждет «второе пришествие»
28
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море
18
Тракторы признали новым оружием России
81
Банки отказывают россиянам по-новому
90
Квартира Парфенова насмешила Лебедева
23
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы
Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире
Политика
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет
Наука и техника
00:35
Квартира Парфенова насмешила Лебедева
Шоу-бизнес
00:18
Очевидцы рассказали подробности крушения Су-30 в Сирии
Происшествия
Армия
00:59
Певица-стриптизерша стала звездой Pornhub
Интернет
02:17
Захарова публично пристыдила Терезу Мэй
Политика
02:21
В Таиланде задержали россиянина
Происшествия
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение