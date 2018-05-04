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Российский рынок акций открылся ростом
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Российский рынок акций открылся ростом 

Деловая газета «Взгляд» 23 минуты назад
Индекс Московской биржи утром пятницы, 4 мая, рос на 0,68% — до 2289,5 пункта. Индекс РТС поднимался на 1,15% — до 1141,19 пункта.
Такие данные со ссылкой на Московскую биржу передает РИА «Новости».
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