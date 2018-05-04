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Российский рынок акций открылся ростом
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Российский рынок акций открылся ростом 

Прайм 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Индекс Мосбиржи к 10.01 мск пятницы рос на 0,68% — до 2289,5 пункта, индекс РТС — на 1,15% — до 1141,19 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Прайм: последние новости
Официальный курс евро на пятницу вырос до 76,13 руб Биткоин дорожает на новостях о запуске Goldman Sachs торговли фьючерсами на криптовалюту Золото дорожает на фоне снижения курса доллара к мировым валютам
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