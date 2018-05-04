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Жители Подмосковья примут участие в акции «Бессмертный полк» в Подмосковье и Берлине
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Жители Подмосковья примут участие в акции «Бессмертный полк» в Подмосковье и Берлине 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Девятого мая в Подмосковье пройдет традиционная акция «Бессмертный полк» — общественная акция‐шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени. С 2015 года акция официально стала общероссийской.
По предварительным оценкам, в акции примет участие порядка 1,5 миллионов человек со всей Московской области из 67 муниципальных образований и городских округов. Самая массовая акция пройдет в Балашихе, Химках, Одинцове, Реутове, Мытищах. Порядка 1000 членов Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Московской области в день проведения акции будут сопровождать ветеранов в 25 муниципальных образованиях. С 24 апреля началась раздача георгиевских ленточек, в которой активно участвуют подмосковные юнармейцы и волонтеры. По всей Московской области проходят встречи юнармейцев и молодежи с ветеранами.
Также в преддверии Дня Победы в Московской области проходил конкурс видеоработ «Наследник Победы» среди воспитанников
военно-патриотических
клубов. В конкурсе приняли участие более двух тысяч юнармейцев. Из них в финал прошли 27 человек. В финале ребята не только презентовали ролик всем зрителям, но и смогли объяснить членам жюри свой выбор, проявили настоящий патриотизм и с гордостью рассказали о героях Великой Отечественной войны, доказав, что имеют право называться наследниками Победы. Жюри определило по три победителя в трех номинациях, а также обладателя
гран-при  конкурса, представившего ролик, набравший наибольшее количество просмотров.
Важно помнить свои корни, помнить, какой ценой досталась победа. Большая ответственность идти в «Бессмертном полку» с фотографиями своих родных там, где до этого победно прошли наши предки. Подмосковные юнармейцы, победившие в конкурсе видеоработ о сохранении истории России, примут участие в экскурсионном обучающем туре по городам Европы с участием в шествии «Бессмертного полка» в Берлине
Ирина Плещева, министр правительства Московской области по социальным коммуникациям.
Также юнармейцы, члены Общественной палаты Московской области и муниципальных ОП, представители НКО, поисковики, волонтеры, молодежь Подмосковья примут участие в возложении венков и цветов к могиле Неизвестного солдата на Красной площади в составе делегации Московской области 8 мая.
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