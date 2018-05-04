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В шествии «Бессмертного полка» в Подмосковье ожидается участие 1,5 млн человек
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В шествии «Бессмертного полка» в Подмосковье ожидается участие 1,5 млн человек 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
В традиционной акции «Бессмертный полк» в Подмосковье по предварительной оценке примет участие 1,5 млн человек, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области.
«По предварительным оценкам в акции примет участие порядка 1,5 млн человек со всей Московской области из 67 муниципальных образований и городских округов. Самая массовая акция пройдет в Балашихе, Химках, Одинцове, Реутове, Мытищах. Порядка 1 тыс. членов ВОД «Волонтеры Победы» Московской области в день проведения акции будут сопровождать ветеранов в 25 муниципальных образованиях», — следует из сообщения.
«Важно помнить свои корни, помнить какой ценой досталась Победа. Большая ответственность идти в «Бессмертном полку» с фотографиями своих родных там, где до этого победно прошли наши предки», — отметила министр Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева, слова которой приводятся в сообщении.
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