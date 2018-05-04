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Около 1,5 млн жителей Подмосковья примут участие в акции «Бессмертный полк»
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Около 1,5 млн жителей Подмосковья примут участие в акции «Бессмертный полк» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Девятого мая в Подмосковье пройдет традиционная акция «Бессмертный полк» — общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.
«По предварительным оценкам в акции примет участие порядка 1,5 миллионов человек со всей Московской области из 67 муниципальных образований и городских округов. Самая массовая акция пройдет в Балашихе, Химках, Одинцове, Реутове, Мытищах. Порядка 1000 членов ВОД «Волонтеры Победы» Московской области в день проведения акции будут сопровождать ветеранов в 25 муниципальных образованиях», — говорится в сообщении.
Кроме того, с 24 апреля началась раздача георгиевских ленточек, в которой активно участвуют подмосковные юнармейцы и волонтеры. По всей Московской области проходят встречи юнармейцев и молодежи с ветеранами.
Также в преддверии Дня Победы в Московской области проходил конкурс видеоработ «Наследник Победы» среди воспитанников военно-патриотических клубов. В конкурсе приняли участие более 2 тысяч юнармейцев. Из них в финал прошли 27 человек. В финале ребята не только презентовали ролик всем зрителям, но и смогли объяснить членам жюри свой выбор, проявили настоящий патриотизм и с гордостью рассказали о героях Великой Отечественной войны, доказав, что имеют право называться наследниками Победы. Жюри определило по три победителя в трех номинациях, а также обладателя Гран-при конкурса, представившего ролик, набравший наибольшее количество просмотров.
«Важно помнить свои корни, помнить какой ценой досталась Победа. Большая ответственность идти в «Бессмертном полку» с фотографиями своих родных там, где до этого победно прошли наши предки. Подмосковные юнармейцы, победившие в конкурсе видеоработ о сохранении истории России, примут участие в экскурсионном обучающем туре по городам Европы с участием в шествии «Бессмертный полка» в Берлине», — отметила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.
Также юнармейцы, члены Общественной палаты Московской области и муниципальных ОП, представители НКО, поисковики, волонтеры, молодежь Подмосковья примут участие в возложении венков и цветов к могиле Неизвестного солдата на Красной площади в составе делегации Московской области 8 мая.
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