День Победы в Подмосковье: вспоминаем, узнаем новое и отдыхаем

Если на первые майские принято уезжать загород, то День Победы — это городской и массовый праздник. В Подмосковных городах в этот день запланировано, как сообщает правительство, более двухсот мероприятий: от торжественных памятных возложений, до образовательных дневных и легких вечерних программ. Разобраться, куда пойти и как провести этот день насыщенно и интересно помогут «Вести Подмосковья».

День Победы — это общий, объединяющий каждого гражданина страны — в независимости от возраста, профессии, политических предпочтений. В праздничный выходной запланировано много массовых мероприятий — шествий, митингов, забегов.

В первую очередь, конечно, это ставшая уже традиционной знаменитая акция «Бессмертный полк». На торжественное шествие нужно взять с собой портреты своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Самые многочисленные акции планируются в Балашихе Химках , Одинцове, Реутове Мытищах . В шествии «Бессмертного полка» нередко участвуют и ветераны — их будут сопровождать около тысячи участников всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Подмосковья

Кроме, этого памятного шествия планируются и другие. Например, патриотический велосипедный заезд в Клину . Участвовать может любой желающий. Колонна стартует из Сестрорецкого парка в 16.00. Узнать её можно по военной символике. Маршрут памяти пройдет через центр города, откуда велосипедисты снова вернуться в пункт отправления. В парке после заезда состоится концерт.

Сохранение прошлого: день в музее

Праздник Победы напоминает нам о важности истории, необходимости знать и хранить её. Поэтому одним из главных мест торжеств становится музей.

Ждёт гостей Красногорский филиал Музея Победы. Вход 9 мая — бесплатный. Здания музея — это реконструированное историческое здание постройки 1930-х гг., в котором в период с 1943 по 1948 гг. работала Центральная антифашистская школа военнопленных. Экспозиция музея — это тысячи экспонатов: коллекции немецких знаков и наград, листовок, выпущенных СНО, НКСГ, подборки газет («Haimkirrer», «Freies Deutschland» и другие); коллекции поделок военнопленных, графики по антифашистской тематике, фотографий и многое другое. Как и всегда, в музее проходят разнообразные познавательные экскурсии о войне: о Битве за Москву , Сталинградской Битве, приходе нацистов к власти в Германии. Вечером в кинозале музея будут показывать фильмы о войне.

Конноспортивный клуб и музей военной отечественной истории «Дивный» в праздник будет также работать бесплатно. Гости могут просто рассматривать многочисленные экспонаты музея — бронетехнику, тягачи, артиллерийское оружие, транспортное средства или записаться на различные тематические экскурсии. Кроме того, планируется возложение цветов, а в конце дня в программе — праздничный концерт.

Государственный Военно-технический музей в Черноголовке готовится к ответственной задаче — принять военную технику уже после парада в Москве. Вся военная техника парада кроме танков — на ходу. Во второй половине праздничного дня в музее можно будет понять, что это значит — работа механика-водителя и как им удается поставить сорокатонный танк встал на свое небольшое место в экспозиционной площадке. Можно будет попробовать повернуть руль бронетранспортера и пожалеть об отсутствии гидроусилителя.

Погружение в историю: реконструкции на местах сражений

Тем, кому смотреть, слушать и трогать — недостаточно, подойдут исторические реконструкции, цель которых — максимальное погружение в прошлые события. В Подмосковье команды историков и любителей восстановят несколько важнейших эпизодов войны.

Протвино организуют масштабную реконструкцию событий марта 1945 года, когда совестная армия была — вместо удара по Берлину — была направлена на спасение 1-го Белорусского фронта в Восточно-Померанской и Нижне-Силезской операциях. Сражение шли два месяца, был создан Кюстринский плацдарм, откуда был нанесён важный удар в удар в ходе Берлинской наступательной операции. Гости Протвино смогут проследить ход организации и стратегию Кюстринского плацдарма и принять участие в интерактивных боях.

А музей истории танка Т-34 в Мытищах и центр живой истории «Китежград»и несколько военно-исторических клубов подготовили к 9 мая программу «Курляндский котёл». Реконструкция будет посвящена наступательной операции Красной Армии в Прибалтике весной 1945 года. На интерактивных площадках комплекса будет возможно узнать больше о воинской службе, познакомиться с образцами военной техники, попробовать разобрать и собрать стрелковое оружие и примерить снаряжение солдат Красной Армии. Все это под присмотром знающих историков. В полдень состоится и главное событие — реконструкция военной операции.

Праздник со слезами на глазах, но полный улыбок: как провести вечер?

Неизменный элемент праздничного вечера — красочный салют. Праздничный салют запустят в Подмосковье с 71 официальной площадки (это значит, что помимо впечатлений, гарантируется и безопасность). Выбрать ближайшую и подходящую площадку поможет карта.