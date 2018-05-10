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Брынцалов поблагодарил жителей Подмосковья за участие в «Бессмертном полку»
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Брынцалов поблагодарил жителей Подмосковья за участие в «Бессмертном полку» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов выразил благодарность жителям Подмосковья, принявшим активное участие в акции «Бессмертный полк», говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.
«С каждым годом остается все меньше живых свидетелей тех страшных лет, и мы должны сделать все, чтобы память о них передавалась и дальше из поколения в поколение. «Бессмертный полк» — один из способов эту память сохранить и преумножить. Огромное спасибо всем, кто вчера смог присоединиться к «Бессмертному полку» — благодаря вам память о той войне будет вечной», — сказал Брынцалов.
Он отметил, что сам не первый год с семьей принимает участие в этой акции, и выразил радость, что с каждым годом количество участников растет. По его данным, в прошлом году в акции приняли участие порядка 450 тысяч, а в этом уже более 610 тысяч человек.
«Бессмертный полк» — общественная акция, проходящая в России и некоторых других странах в День Победы. Она призвана увековечить память героев Великой Отечественной войны. Участники акции движутся организованной колонной, держа в руках транспаранты с фотопортретами родственников-участников войны.
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