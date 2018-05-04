В ТОП по дороговизне жилья попал только один уральский регион

Ямал, единственный из регионов Урала, попал в ТОП-10 субъектов РФ с самой высокой стоимостью квадратного метра жилья. Это следует из приказа федерального Минстроя с показателями средних цен за «квадрат» на II квартал 2018 года.

Как следует из документа, стоимость квадратного метра в Ямало-Ненецком автономном округе зафиксирована у отметки в 53 тысячи рублей. Аналогично высокие цены демонстрируют и другие северные регионы России: к примеру, в Ненецком автономном округе этот показатель превышает 60 тысяч рублей, в Республике Саха-Якутия — 52,9 тысячи рублей.

Свердловская область не отличилась заоблачным ценником: средняя стоимость квадратного метра в регионе составляет 43,8 тысячи рублей. Примерно за такие же деньги — 43-44 тысячи рублей — продают жилье в Республике Коми , Мурманской, Тюменской и Новосибирской областях.

Стоит напомнить, что столица Урала, город Екатеринбург , традиционно считается одним из самых дорогих городов России по ценам на жилье. По данным Уральской палаты недвижимости, в конце апреля средняя цена предложения на екатеринбургском рынке недвижимости составила 68 124 рублей за квадратный метр — на 1 246 рублей больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Как сообщало «Уралинформбюро», одной из причин положительной динамики может быть увеличение доли жилья в высокой степени готовности на локальном рынке и недостаточный объем новых проектов. Таким образом, в городе образовался дефицит дешевого жилья на стадии котлована и увеличилась доля ликвидных вариантов студийного типа.

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