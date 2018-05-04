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На работу на велосипеде. Пермь.
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На работу на велосипеде. Пермь. 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
18 мая Пермь вновь примет участие во всероссийской акции «На работу на велосипеде». Основная цель акции — показать, что велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой. Он также является хорошим способом поддержания физической формы, инструментом для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе. На своей странице в Facebook организаторы знакомят людей с теми, кто уже отказался от автомобилей и пересел на велосипед, а так же делятся полезными статьями и лайфхаками для начинающих и тех, кому просто интересно. Министерство транспорта РФ поддерживает акцию и принимает в ней участие с 2016 года.
18 мая для участников акции доступны различные бонусы, розыгрыши и подарки. Более подробную информацию можно найти на сайте.
Обменяйте утренние пробки на любимое детское увлечение! А еще велосипед — это хорошее кардио.
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