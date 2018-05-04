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На зарплаты бюджетникам Оренбуржья выделили около 430 млн рублей
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На зарплаты бюджетникам Оренбуржья выделили около 430 млн рублей 

ProOren 29 минут назад
Фото: ProOren
Правительство России подписало распоряжение о выделении из резервного фонда правительства России 16,3 млрд рублей на выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов страны и местных бюджетов в качестве дотаций регионам.
Согласно документу, Оренбургская область получит почти 428 млн рублей. Эти средства предназначены для выплаты районных коэффициентов к зарплатам и процентных надбавок, сверх минимального размера оплаты труда. Отметим, что эти деньги из резервного фонда направят на повышение зарплат работников бюджетной сферы вследствие увеличения МРОТ.
Дотации получат 54 региона России. Так, например, Челябинская область получит 520 млн рублей, Башкортостан — 648 млн рублей, Самарская область — почти 59 млн рублей.
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