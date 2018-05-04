Сеул опроверг данные о намерении США сократить контингент в Южной Корее 

Там отметили, что ведущий сотрудник Совета нацбезопасности при Белом доме назвал появившуюся в СМИ информацию не соответствующей действительности.
О намерении Трампа сократить американский контингент в Южной Корее сообщала The New York Times. В качестве одной из причин издание называло неадекватную компенсацию за размещение военных. По соглашению, которое истекает в конце года, Сеул оплачивает Вашингтону половину суммы, необходимой для содержания — 800 млн долларов в год. При этом администрация Трампа требует, чтобы Южная Корея полностью взяла на себя эти траты.