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Сеул опроверг данные о намерении США сократить контингент в Южной Корее
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Сеул опроверг данные о намерении США сократить контингент в Южной Корее 

Говорит Москва 27 минут назад
Там отметили, что ведущий сотрудник Совета нацбезопасности при Белом доме назвал появившуюся в СМИ информацию не соответствующей действительности.
О намерении Трампа сократить американский контингент в Южной Корее сообщала The New York Times. В качестве одной из причин издание называло неадекватную компенсацию за размещение военных. По соглашению, которое истекает в конце года, Сеул оплачивает Вашингтону половину суммы, необходимой для содержания — 800 млн долларов в год. При этом администрация Трампа требует, чтобы Южная Корея полностью взяла на себя эти траты.
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