Сибирский такси-сервис inDriver вышел на рынок Мексики

Международная экспансия inDriver началась с мексиканского города Сальтильо штата Коауила, в котором проживает более 800 тысяч человек. По словам Томского, к сервису уже подключились около 500 автомобилей.

В inDriver высоко оценивают потенциал работы на мексиканском рынке, отмечая наличие в стране «либерального законодательства в сфере транспорта», благоприятную конкурентную среду (основной на рынке игрок — Uber) и крупность по населению самой страны (более 125 млн человек и более 50 городов с населением свыше 300 тысяч жителей).

В будущем inDriver намерен продолжить развитие в странах Латинской Америки, а также в США и Африке. В ближайший год компания планирует инвестировать в международное развитие $30 млн и заработать в 200 городах разных частей света, а к 2020 году войти в топ-6 крупнейших сервисов на рынке по числу поездок.

Сервис inDriver работает по необычной для агрегаторов такси бизнес-модели — стоимость поездки определяется на основе торга в реальном времени между пассажиром и водителем, в котором первоначальный тариф предлагает клиент. Водители платят сервису фиксированную почасовую ставку или комиссию с заказа (5-10%).

Томский подчеркивает, что inDriver не субсидирует поездки, что позволяет компании, в отличие от других игроков, оставаться операционно прибыльной.