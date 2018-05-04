Сотни юнармейских отрядов поддержали акцию детей-сирот из Самарской области

городе Чапаевске юнармейским отрядом «Гардемарины», созданным при интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, была проведена акция по уборке воинских захоронений на территории города.

Сотни юнармейских отрядов в регионах Поволжья поддержали акцию детей-сирот из Самарской области «Нет брошенных могил», направленную на наведение порядка в местах, где захоронены участники Великой Отечественной войны.

Начало акции было поставлено в городе Чапаевске юнармейским отрядом «Гардемарины», созданным при интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они провели уборку воинских захоронений на территории города.