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Сотни юнармейских отрядов поддержали акцию детей-сирот из Самарской области
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Сотни юнармейских отрядов поддержали акцию детей-сирот из Самарской области 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В городе Чапаевске юнармейским отрядом «Гардемарины», созданным при интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, была проведена акция по уборке воинских захоронений на территории города.
Сотни юнармейских отрядов в регионах Поволжья поддержали акцию детей-сирот из Самарской области «Нет брошенных могил», направленную на наведение порядка в местах, где захоронены участники Великой Отечественной войны.
Начало акции было поставлено в городе Чапаевске юнармейским отрядом «Гардемарины», созданным при интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они провели уборку воинских захоронений на территории города.
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