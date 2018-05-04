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Цены на нефть снижаются
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Цены на нефть снижаются
RT на русском
54 минуты назад
Комментарии
Фото:
Reuters
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле уменьшились на 0,08% — до $73,56 за баррель.
Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,10%, составив $68,36 за баррель.
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