Цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле уменьшились на 0,08% — до $73,56 за баррель.

Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,10%, составив $68,36 за баррель.