Ещё
Цены на нефть снижаются
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цены на нефть снижаются 

RT на русском 54 минуты назад
Фото: Reuters
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле уменьшились на 0,08% — до $73,56 за баррель.
Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,10%, составив $68,36 за баррель.
RT на русском: последние новости
Цены на нефть снижаются Рубль растёт к доллару и евро Курс доллара превысил 64 рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посадившего Су-27 «на брюхо» летчика наказали204
Скрипаля отравили полной рюмкой51
Банки отказывают россиянам по-новому25
Далай-лама рассказал о роли России в мире58
Певица-стриптизерша стала звездой Pornhub8
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
00:46
Проснувшийся вулкан угрожает людям
Наука Происшествия
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение