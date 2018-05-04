Биржи АТР преимущественно снижаются

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют преимущественно негативную динамику на фоне ожиданий трейдерами статистики по рынку труда США , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.32 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,12% — до 3097,02 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на 0,11%, до 1794,88 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,35%, до 30208,41 пункта, корейский KOSPI — на 0,65%, до 2470,48 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,47%, до 6068,6 пункта.

Биржи Японии закрыты с четверга в связи с национальными праздниками. По итогам торговой сессии среды японский Nikkei 225 снизился на 0,16%, до 22472,78 пункта.

Позднее в пятницу министерство труда США обнародует статистику по рынку труда страны. В частности, инвесторы ожидают данных по безработице и числу рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики.

По мнению главы отдела по торговым операциям по АТР в Saxo Capital Markets Тарека Хорчани (Tareck Horchani), чьи слова приводит агентство Market Watch, азиатские индексы могут продемонстрировать краткосрочный отскок вниз после выхода статданных в том случае, если рост занятости в США окажется слабым, что, в свою очередь, повысит опасения инвесторов по поводу ускорения темпов повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. В среду регулятор объявил о сохранении базовой процентной ставки на уровне 1,5-1,75% годовых.