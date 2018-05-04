Эксклюзив: Белорусская кондитерская фабрика «Коммунарка» видит большой потенциал в поставках своей продукции в Китай — гендиректор фабрики

И. Данченко рассказал, что в 2017 году «Коммунарка» произвела более 25 тыс. тонн конфет, что на 44,3 проц. больше, чем в 2013 году. Третья часть продукций данного предприятия продается в 19 странах мира, в том числе и в Китае. «С 2015 года наша продукция продается в различных провинциях Китая, больше всего на севере и западе страны», — сказал он.

По его словам, в самом начале «Коммунарка» выпустила на китайский рынок восемь видов конфет. Позже стало известно, что китайским потребителям больше всего нравятся два вида конфет данной фабрики. «Вкусовые предпочтения в Китае несколько отличаются от наших, так как в Китае считают, что наши конфеты слишком сладкие, — отметил он. — Поэтому надо снизить сладость конфет и делать другие вкусы, которые любят в Китае».

И. Данченко сообщил, что в прошлом году на китайский рынок было поставлено продукции стоимостью 50-100 тыс. долларов США. «Пока это только начало. Мы видим большой потенциал поставки нашей продукции в Китай», — сказал он.

Гендиректор «Коммунарки» рассказал, что в мае фабрика примет участие в 4-й Международной выставке кондитерских изделий и алкогольной продукции в Шанхае , где презентует новую продукцию. «Мы приготовили с нашими коллегами в Шанхае новые виды конфет именно для китайского рынка. У них будут новые названия, новые бренды и новые вкусы», — сказал он, отметив, что после предстоящей выставки фабрика надеется в десятки раз увеличить поставки продукции в Китай.

И. Данченко заявил, что в настоящее время «Коммунарка» активно сотрудничает с Китайско-белорусским индустриальным парком «Великий камень» и рассчитывает использовать контейнерные поставки, осуществляемые логистическим центром парка в рамках «Экономического пояса Шелкового пути», для продвижения своей конфетной продукции. «Для нас Шелковый путь — это дорога, по которой мы будем работать и поставлять нашу продукцию», — заключил И. Данченко. —0—