Курганские приставы объявляют торги арестованного имущества

Кургане 24 мая пройдут торги по продаже арестованного имущества должников. Жители смогут купить двухкомнатные квартиры по улицам Карбышева и Черняховского, в 6 микрорайоне, трехкомнатную — по улице Чапаева, квартиру по улице Краснодонской, жилой дом с земельным участком в селе Введенское Кетовского района, квартиру в поселке Мишкино Мишкинского района, жилой дом в селе Неонилинское Шадринского района и другие объекты недвижимости.

Также будет продан гараж на 40 квадратных метров и право аренды земельного участка в Каргаполье.

Прием заявок на участие в торгах осуществляется по рабочим дням с 9 до 16 часов по 21 мая. Также заявка может быть подана в электронном виде по адресу: 451020@bk.ru.