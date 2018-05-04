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Курганские приставы объявляют торги арестованного имущества
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Курганские приставы объявляют торги арестованного имущества 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
В Кургане 24 мая пройдут торги по продаже арестованного имущества должников. Жители смогут купить двухкомнатные квартиры по улицам Карбышева и Черняховского, в 6 микрорайоне, трехкомнатную — по улице Чапаева, квартиру по улице Краснодонской, жилой дом с земельным участком в селе Введенское Кетовского района, квартиру в поселке Мишкино Мишкинского района, жилой дом в селе Неонилинское Шадринского района и другие объекты недвижимости.
Также будет продан гараж на 40 квадратных метров и право аренды земельного участка в Каргаполье.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по рабочим дням с 9 до 16 часов по 21 мая. Также заявка может быть подана в электронном виде по адресу: 451020@bk.ru.
— Для участия в торгах нужны копия паспорта претендента и представителя, выписка из ЕГРЮЛ, платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка, — перечислили необходимые документы в пресс-службе УФССП по Курганской области.
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